نائب يدعو إلى فتح آبار النفط في الديوانية

نائب يدعو إلى فتح آبار النفط في الديوانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو في مجلس النواب حيدر شيخان، السبت، عن السعي لفتح ملف استثمار الآبار النفطية المكتشفة  غير المستثمرة في محافظة الديوانية. وقال شيخان في حديث صحفي، إن “في محافظة الديوانية ما يقارب 20 بئرا نفطيا مكتشفا لم يتم استثمارها لغاية الآن “.واوضح، ان “بعض هذه الابار هي مشتركة مع محافظات مجاورة وبعض منها بكاملها لمحافظة الديوانية”.وتابع انه “بعد الاطلاع على هذا الملف تبين أن وزارة النفط كانت ترفض استثمار هذه الآبار بداعي الاحتفاظ بها كإحتياطي وانها رفضت إدراجها في جولات التراخيص لذات السبب”.واردف: “لذلك فإننا سنسعى الى فتح هذا الملف من جديد ومطالبة وزارة النفط باستثمار بعض هذه الابار لأن محافظة الديوانية تحتاج الى لموارد اضافية كون  المبالغ المخصصة ضمن الموازنة غير كافية ولا تلبي احتياجات المحافظ”.

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