نائب يدعو إلى فتح تحقيق بسرقة عشرات المليارات في ديالى

نائب يدعو إلى فتح تحقيق بسرقة عشرات المليارات في ديالى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب صلاح زيني، السبت، للتحقيق في اكبر ملفات الفساد في محافظة ديالى.وقال زيني في حديث صحفي،ان” حجم الميزانيات التي رصدت لتمويل مشاريع في ديالى لإنشاء البنى الخدمية الرئيسية ومنعها شبكات المجاري وصلت إلى أرقام كبيرة لكن مع اول ليلة ممطرة غرقت الاحياء والاسواق والشوارع لتكشف لنا عن هول الفساد والمشاريع الوهمية”.واضاف ان” غرق مدن ديالى تستدعي إجراءات فعلية في فتح ملفات تحقيق لمعرفة اين انفقت عشرات المليارات، والتي استغلت للكسب الانتخابي دون اي تحقيق على الأرض لافتا الى ان” غرق المدن اظهر حقيقة ما كنا نحذر منه لسنوات من خطورة الفساد وما يصنعه من معاناة إضافية”.واشار الى ان” الوقت حان لمحاسبة من يقف وراء اكبر ملفات الفساد في ديالى ووضع اليات تضمن التخطيط الصحيح والتنفيذ ومحاسبة من تورط بهدر المال العام”.يذكر ان اغلب مدن ديالى غرقت مع اول زخة امطار وسط معاناة احياء كاملة تحاصرها منذ يومين مياه الامطار “.

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