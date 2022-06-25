نائب يدعو إلى فرض الأمن في محافظة ذي قار

نائب يدعو إلى فرض الأمن في محافظة ذي قار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن محافظة ذي قار وليد السهلاني، السبت، الحكومة الى فرض هيبة الدولة في محافظة ذي قار, مشيرا الى ان المحافظة تمر بظروف صعبة بسبب الغياب الأمني.وقال السهلاني في تصريح  صحفي، إن “محافظة ذي قار تمر بظروف صعبة جدا خاصة بعد فقدان الأمن فيها”، مبينا أن “من أولويات الحكومة القادمة فرض هيبة الدولة داخل المحافظة”.وأضاف أن “سكان المدينة يعيشون حالة من الفوضى وعدم الاستقرار بسبب غلق دوائر الدولة تستمر لأيام”، مشيرا الى ان “تشكيل الحكومة يعطي انطباعا ايجابيا في استقرار المحافظة أمنيا واقتصاديا واجتماعيا”.ويواصل العشرات في قضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار الخروج بتظاهرات للمطالبة بإقالة القائممقام من منصبه للأسبوع الثاني على التوالي .

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