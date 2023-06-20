نائب يدعو إلى قطع العلاقات التجارية مع تركيا جراء قطعها المياه عن العراق

نائب يدعو إلى قطع العلاقات التجارية مع تركيا جراء قطعها المياه عن العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا فالـح الخزعـلي رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، الثلاثاء، الحكومة الى قطع العلاقات التجارية مع تركيا، معتبرا انها تتعمد تعطيش العراق. وقال الخزعلي في بيان :إن “كل المساعي لحل ملف أزمة المياه مع تركيا لم تجدي نفعاً وعلى الحكومة قطع التبادل التجاري مع تركيا والبالغ أكثر من ٢٤ مليار دولار سنوياً”. وأضاف، “حرصنا لتقديم حلول تجنب العراق مخاطر شحة المياه الا ان تركيا تتعمد تعطيش العراق وهذا لا يمثل إلا حربا علنية ضد الشعب العراقي”.وحذر من ان “الاهوار شبه جفت والتصحر شبح يخيم على العراق والهجرة من الريف للمدينة لها انعكاسات كبيرة وتهديد للامن الغذائي ونعتقد ان ملف المياه سيادي يجب على الدولة ان يكون ثقلها حاضراً لدعم الملف”. 

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