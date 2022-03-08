نائب يدعو إلى محاسبة لجنة أبو رغيف

نائب يدعو إلى محاسبة لجنة أبو رغيف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل علي تركي، الثلاثاء، عن قيام لجنة احمد ابو رغيف باعتقال احد المدراء ومساومته بسيارة فارهة مقابل اخلاء سبيله، مطالبا بمحاسبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسبب افعال لجنة ابو رغيف.وقال تركي في حوار متلفز : ان ” لجنة الفريق اول احمد أبو رغيف اعتقلت أحد المدراء في بابل وطالبته بسيارة “لكزز” مقابل سحب أمر القبض”.واضاف ان ” البرلمان مطالب بمحاسبة ومعاقبة من شكل لجنة ابو رغيف الا ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي كلف ابو رغيف بلجنة ثانية لتقييم قادة الاجهزة الامنية في العراق”.واشار الى ان ” لولا المحكمة الاتحادية لتثقفت الاجهزة الامنية بثقافة ابورغيف وانه يجب محاسبة لجنة ابورغيف بكل مسمياتها وهو اداة ويجب محاسبة العقل الذي اوجد اللجنة المنحطة “.

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