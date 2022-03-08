نائب يدعو إلى محاسبة لجنة أبو رغيف

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(60) ألف طالب عراقي ميليشياوي يدرسون في الجامعات الإيرانية!
تحالف الفتح يستبعد إكمال النصاب في جلسة اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية
ائتلاف المالكي:تهريب النفط من الإقليم وصل ذروته
نائب سابق:الموازنات العامة عبارة عن صفقات سياسية والمنافذ الحدودية خارج سيطرة الحكومة
الكاظمي:الفساد هو التحدي الكبير في تطور العراق
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ائتلاف المالكي:تهريب النفط من الإقليم وصل ذروته
نائب سابق:الموازنات العامة عبارة عن صفقات سياسية والمنافذ الحدودية خارج سيطرة الحكومة
صالح:نأمل الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط بالحفاظ على مستوى الإنفاق
النزاهة:عمليات نوعية في إعادة عقارات الدولة والقبض على (17) متهما
نائب:إجماع برلماني على رفع سعر برميل النفط في موازنة 2022
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ضد الشعب..نواب يرفضون تخفيض سعر صرف الدولار
تخفيض سعر صرف الدولار دعوات حزبية كاذبة على حساب الشعب العراقي
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قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
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