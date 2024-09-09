نائب يدعو إلى محاكمة علنية في قضية سرقة الأمانات الضريبية

نائب يدعو إلى محاكمة علنية في قضية سرقة الأمانات الضريبية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن كتلة الصادقون النيابية رفيق الصالحي، اليوم الاثنين، إلى محاكمة علنية للمتهمين بقضية سرقة الأمانات الضريبية المعروفة بـ”سرقة القرن . وقال الصالحي في حديث صحفي ، إن” الفساد هو الوجه الاخر للإرهاب، ويجب ان تكون المحاكمة علنية لتكون بمستوى هذه السرقة الكبيرة من أجل القضاء على  الرؤوس الكبيرة للفساد”. واضاف أن هذه المطالبة منسجمة مع مطالب شعبية وسياسية بمحاكمة علنية في قضية سرقة القرن، مشددا على ضرورة “حسن سير الإجراءات وضمان حضور جميع المتهمين بسرقة الامانات الضريبية بما فيها مرحلة المحاكمة “.وتابع أن ” الملاحقة القانونية ستتواصل وستشمل جميع الفاسدين بقضية سرقة الامانات الضريبية بغض النظر عن انتمائهم السياسي “.واكد النائب المستقل مصطفى جبار سند في وقت سابق من اليوم عن توقيف سبعة كفلاء بسرقة القرن 4 لنور زهير و3 لهيثم الجبوري، وتحديد يوم 21 من تشرين الثاني المقبل للجلسة المقبلة في نفس القضية.

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