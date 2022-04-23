نائب يدعو إلى منع إبرام أي اتفاقية من قبل حكومة تصريف الاعمال

نائب يدعو إلى منع إبرام أي اتفاقية من قبل حكومة تصريف الاعمال
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو مجلس النواب حيدر شيخان، السبت، لتجريد الحكومة وجميع الوزراء من صلاحيات التعاقد وعقد الاتفاقيات لمنع ابرام اي عقد أو اتفاقية كونها حكومة تصريف اعمال.وقال النائب المستقل حيدر شيخانل في حديث صحفي، ان “الحكومة الحالية استغلت الازمة السياسية وتجاوزت صلاحياتها كونها حكومة تصريف اعمال واستمرت تتصرف بكونها كاملت الصلاحيات”.واضاف ان “هذه الحكومة عقدت اتفاقيات وابرمت عقودًا مخالفة لصلاحياتها بشكل واضح”.وتابع شيخان “هذه دعوة لمجلس النواب لسحب صلاحية الوزراء والحكومة من عقد اي اتفاقية او ابرام اي عقد لايقاف هذا الأمر”.

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