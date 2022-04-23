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نائب يدعو إلى منع إبرام أي اتفاقية من قبل حكومة تصريف الاعمال
نائب:اصطفاف الكاظمي مع حكومة مسرور في ملف النفط والغاز خيانة
الإطار:مقترحات لإبقاء الكاظمي في منصبه وتحويل النظام إلى رئاسي
هيئة الكمارك :تطبيق برنامج تدقيق الوصل الكمركي
حزب طالباني يدعو تركيا وحزب العمال الكردستاني للحوار وإنهاءالعمل العسكري
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نائب يدعو إلى منع إبرام أي اتفاقية من قبل حكومة تصريف الاعمال
نائب:اصطفاف الكاظمي مع حكومة مسرور في ملف النفط والغاز خيانة
ائتلاف المالكي:لن نسمح بتمرير مشروع قانون الأمن الغذائي الفاسد
يونامي تعلن عن دعمها للتخفيف عن معاناة العراقيين بسبب الجفاف والتأثير البيئي
نائب:الكاظمي ووزير ماليته يتحملان مسؤولية هدر الأموال العراقية
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إنبطاح الكاظمي وخنوع البارزاني شجع تركيا على توغل قواتها في العمق العراقي
خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
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الكاظمي يشارك ميليشيا الحشد الإرهابية افطارهم الرمضاني
تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
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