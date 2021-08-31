آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
الكاظمي:من المعيب أن يكون التنافس السياسي على حساب العراق وأهله
نواب:لن تعقد جلسات للبرلمان خلال الفترة المتبقية
مسجدي:الجولة الرابعة من المباحثات الإيرانية السعودية ستعقد في بغداد وحجم صادراتنا للعراق بلغت 13 مليار دولار سنويا
نائب يدعو الحكومة إلى القضاء على ظاهرة بيع وشراء البطاقات الانتخابية
تسجيل قتلى إيران في صفحة الغدر والخيانة (1991)والذين قاتلوا مع الحشد الشعبي “شهداء” في مؤسسة الشهداء العراقية!!
-
- عربية ودولية
ماكنزي:اعطاب طائرات ومدرعات ومنظومة صواريخ في مطار كابل قبل مغادرة آخر جندي من قواتنا
ليبيا:الاجتماع الوزاري التشاوري لدول الجوار الليبي في الجزائر يمثل مبادرة استقرار البلاد
اليوم..إنطلاق أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في القاهرة
بايدن يتهم الصين بإخفاء “معلومات حيوية” تتعلق بمنشأ فيروس كورونا
القيادي في الحرس الثوري وزير خارجية إيران: لن نتراجع عن مشروع ثورتنا في المنطقة
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
مسجدي:الجولة الرابعة من المباحثات الإيرانية السعودية ستعقد في بغداد وحجم صادراتنا للعراق بلغت 13 مليار دولار سنويا
بالوثيقة..نائب يكشف فساد في أسلاك نقل الطاقة الكهربائية
المالية النيابية:مواد موازنة 2021 نافذة عدا (12) فقرة مطعون بها من قبل الحكومة
صالح:موازنة 2022 ستتميز بإيرادات أكبر وعجز أقل
المالية النيابية تدعو إلى تفعيل قانون دائرة الخدمة المدنية لتوحيد الرواتب
-
- رياضية
- تحقيقات
تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
-
- متابعات خاصة
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN