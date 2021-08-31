نائب يدعو الحكومة إلى القضاء على ظاهرة بيع وشراء البطاقات الانتخابية

نائب يدعو الحكومة إلى القضاء على ظاهرة بيع وشراء البطاقات الانتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو مجلس النواب علي البديري، اليوم الثلاثاء، القوات الأمنية وجهاز الأمن الوطني بالتدخل لإنقاذ الانتخابات، والقضاء على ظاهرة بيع وشراء البطاقات الانتخابية من قبل بعض المرشحين.وقال البديري في تصريح صحفي، إن “ظاهرة بيع البطاقات الانتخابية اصبحت منتشرة في محافظات الوسط والجنوب وتمارس علناً، وتقوم بها جهات وشخصيات متنفذة تقوم بشراء بطاقات الناخبين مقابل مبالغ مالية او هدايا”.وأضاف، أن “الطريقة التي يعتمدها هؤلاء المرشحين بعد شراء البطاقات الانتخابية واخذها من اصحابها، ثم اعادتها اليهم في يوم الانتخابات لغرض التصويت للمرشح”.ورصد البديري عمليات “شراء الأصوات في مقابل تقديم هدايا عبارة عن قطع سلاح قدمت لبعض شيوخ العشائر، او تقديم هدايا عبارة عن ملابس نسائية”.

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