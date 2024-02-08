نائب يدعو الحكومة إلى بيع النفط باليوان الصيني والروبل الروسي!

نائب يدعو الحكومة إلى بيع النفط باليوان الصيني والروبل الروسي!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت عضو مجلس النواب، زينب الموسوي، سبب وضع وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات اقتصادية على بعض المصارف العراقية، وفيما وصفت حجج واشنطن بـ”الكاذبة”، أكدت ضرورة التخلص من اعتماد العراق على الدولار.وقالت الموسوي، في حديث  صحفي، إن “الإدارة الأميركية دائما ما تلجأ لمعاقبة العراق عن طريق وضع مؤسسات رصينة وخاضعة لسيطرة الدولة العراقية كما فعلت مؤخرا بوضع مصارف عدة على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية بحجة كاذبة غير ملموسة الدليل”.وأضافت، أن “واشنطن تعمل على معاقبة المصارف العراقية من أجل خفض قيمة الدينار العراقي ورفع قيمة الدولار الأميركي في خطوة لإذلال العراق وطلب المساعدة من قبل واشنطن في تزويد البلد بالعملة الأجنبية”.وأكدت عضو مجلس النواب “ضرورة تغيير اعتماد العراق على الدولار من خلال بيع النفط الخام المصدر الوحيد للدولة العراقية وبيعه بالعملات الأجنبية الأخرى مثل اليوان الصيني والروبل الروسي وعملات أخرى لها قوتها ورصانتها في الأسواق العالمية ومغادرة الهيمنة الأميركية على الاقتصاد العراقي”.وأوضحت الموسوي، ان “عقوبات الخزانة الامريكية ستعرقل مسار الحوالات وتصيب القطاع المصرفي العراقي بالفوضى وتؤثر على سعر الصرف أيضا الداخلي بشكل كبير وهذا ما تبغاه واشنطن حاليا”.

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