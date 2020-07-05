نائب يدعو الحكومة إلى دعم القطاع الزراعي

نائب يدعو الحكومة إلى دعم القطاع الزراعي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب المستقل محمد شياع السوداني، الاحد، ان العراق يمتلك العوامل المشجعة التي تحتم على  الحكومة والبرلمان  دعم القطاع  الزراعي، فيما اشار الى ضرورة دعم الحكومة للقطاع الزراعي على صعيد المبالغ الزراعية والفلاحين باسعار  الاسمدة والمشتقات النفطية والبذور والمبيدات.وقال السوداني في بيان ، إن “واحدة من اشكال الدعم التي تقدم للقطاع الزراعي  استلام الحنطة بسعر 550 الف دينار في حين ان الحنطة المستوردة لاتتجاوز الـ250 دولارا اي مايقارب 325 الف دينار”.واضاف، ان “البطاقة التموينية تحتاج الى اربعة ملايين ونصف مليون طن من محصول الحنطة سنويا  والكميات المسوقة لدى وزارة التجارة لغاية 28 حزيران الماضي وصل الى اربعة ملايين طن وعملية التسويق مستمرة وبذلك سيتحقق الامن الغذائي نهاية الموسم ، وسيعلن الاكتفاء الذاتي للحنطة، لافتا الى ان وزارة التجارة عادة ماتستورد 20 بالمائة من الحنطة لخلطها مع 80 بالمائة من الحنطة العراقية التي بطبيعتها من النوع السيال”.ولفت الى، ان “وزير الزراعة قبل عدة ايام فان محاصيل الخضر  طلبت من قبل دولة الامارات العربية وكل هذه عوامل مشجعة تدفع الحكومة والبرلمان توجيه كل الدعم للقطاع الزراعي واستثمار. الاراضي الزراعية وتحقيق الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل الخضر ، واذا ما توفرت المحاصيل الصناعية كالذرة وزهرة الشمس التي تستخدم لصناعة زيت الطعام سيتحقق التكامل مابين الزراعة والصناعة وستشغل المصانع الحكومية او الخاصة، لذا على الدولة التوجه الى هذا القطاع المهم والفعال في تنمية الاقتصاد الوطني”.

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