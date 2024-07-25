نائب يدعو الحكومة إلى وقفة جادة إزاء الاحتلال التركي لشمال العراق

نائب يدعو الحكومة إلى وقفة جادة إزاء الاحتلال التركي لشمال العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن كتلة دولة القانون محمد الزيادي، الخميس ، حكومة السوداني ومجلس النواب الى وقفة جادة إزاء الاحتلال التركي للاراضي العراقية وعدم الاكتفاء باستدعاء السفير او اصدار بيانات استنكار لا تجدي نفعا، معتبرا التوغل التركي احتلال ولابد من التعامل معه كقوات احتلال في حال عدم انسحابه الى الحدود. وقال الزيادي في تصريح صحفي، ان “تقدم القوات التركية داخل الاراضي العراقية بعمق اكثر من 40كم ونصبها سيطرات امنية في محافظة دهوك احتلال بكل المعايير الدولية، الا انه لا توجد الى الان اجراءات جادة من قبل الحكومة تجاه هذا التوغل”. واضاف ان “ادعاءات التركية بملاحقة حزب العمال التركي المعارض مجرد حجة لتنفيذ اطماعها التاريخية في العراق وهذا امر خطير ولابد من وقفة جادة من قبل الحكومة ومجلس النواب المتمثلة بلجنة الامن والدفاع النيابية من خلال استضافة القائد العام للقوات المسلحة والقادة الامنيين”، معتبرا “التوغل التركي احتلال ولابد من التعامل معه كقوات احتلال في حال عدم انسحابه الى الحدود”.

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