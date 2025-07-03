نائب يدعو الحكومة لمعالجة نقص السيولة

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ممثل خامنئي في العراق:بلادي مستمرة في دعم الحشد الشعبي
المياه النيابية:لا يتجرأ أي مسؤول عراقي فتح فمه أمام إيران حتى ولو مات الشعب العراقي من العطش
حزب طالباني:لا أمن ولا استقرار للعراق بوجود ميليشيا الحشد الشعبي
السوداني:إيران وتركيا وراء شحة المياه في العراق ونحن لاحول ولا قوة!!!
مصدر إطاري:السوداني وزيدان ومن معهما من بائعي قناة خور عبدالله للكويت وراء “تقاعد” العميري
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- اذاعة INN