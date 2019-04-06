نائب يدعو الدول المانحة بعدم تسليم حكومة العراق دولار واحد لأنها ستذهب للحرامية

بغداد/شبكة أخبار العراق- اطلق النائب المثير للجدل والمعروف بتصريحاته وتغريداته النارية ، المتناقضة في كثير من الاحيان ، فائق الشيخ علي، السبت، تصريحا جديدا دعا فيه ” الدول المانحة للعراق الى عدم تسليم الحكومة العراقية اية مبالغ مالية”. ولفت الشيخ علي في تغريدة على حسابه في “تويتر” الى ، إنه” وفي حال حصل ذلك فان الاموال ستذهب الى جيوب السراق واللصوص”، مضيفا ” كنائب باسم الشعب العراقي أخاطب الدول المانحة (لا سيما دول الخليج).. لا تسلموا حكوماتنا دينارا ولا درهما ولا ريالا.. لأنها ستذهب إلى مجاميع من اللصوص والحرامية والحل هو أن تشرفوا أنتم بأنفسكم على بناء المدارس والبيوت والمستشفيات والملاعب وفي حال أعطيتم الحكومة مالا ..فسوف أبصق عليكم!”.