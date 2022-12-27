نائب يدعو السوداني إلى جعل 2023 عام الخدمات وعودة النازحين لمناطقهم

نائب يدعو السوداني إلى جعل 2023 عام الخدمات وعودة النازحين لمناطقهم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب محما خليل  ،الثلاثاء، رئيس الحكومة ان يعلن عام 2023، هو عام الاعمار للمناطق المتضررة، وعام عودة النازحين الى مناطقهم”.وأضاف خليل  في بيان: أن “هذا المسعى يعطي رسائل ايجابية، للعراقيين عامة وأبناء هذه المناطق وكذلك المجتمع الدولي، بأن الحكومة نجحت ببرنامجها الحكومي”، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود بين الجميع لانهاء هذا الملف المهم”.وشدد رئيس اللجنة “على ضرورة ان لا تبقى الأمم المتحدة خارج هذه الدائرة، وان تقوم بتهيئة أجواء عودة النازحين، وتطبيع الاوضاع، وان تنطلق بتجميع الحشود والجهود الدولية واشاعة اجواء التعايش السلمي في مناطق النازحين”.واشار البيان الى ان “أي خطوة بهذا الاتجاه ستكون داعما قويا وشاهد اثبات تاريخي لتنفيذ البرنامج الحكومي الذي قدمه السوداني، اذ ان عودة النازحين ستكون صفعة قوية بوجه الارهاب والمتصيدين بالعملية السياسية”، مقترحا “رصد مبالغ مالية لتنفيذ هذا البرنامج، الذي لو كتب له الانجاز في هذه السنة سيكون من أكبر نجاحات الحكومة”.ويعد ملف النزوح والمناطق المتضررة من أهم الملفات التي لم تستطع الحكومات حلها واعادة النازحين الى مناطقهم التي تركوها منذ سنوات بسبب ظروف مختلفة.

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