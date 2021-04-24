نائب يدعو القضاء إلى ملاحقة الفاسد علي الخويلدي

نائب يدعو القضاء إلى ملاحقة الفاسد علي الخويلدي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا عضو لجنة الاتصالات علاء الربيعي،  السبت ، القضاء العراقي ولجنة مكافحة الفساد  إلى ملاحقة علي الخويلدي رئيس هيئة الاعلام والاتصالات المقال من منصبه.وقال الربيعي في تصريح صحفي، إن “جميع الملفات المتعلقة بإدانة علي الخويلدي تمت إحالتها إلى هيئة النزاهة والقضاء ممثلا بالادعاء العام وعليه ملاحقته”.واضاف ان “ملاحقة الخويلدي من اختصاص الجهات الحكومية”، مشيرا الى أن “الحرب ضد الفساد حرب شاملة تحتاج وقفة من القضاء والرأي العام والشعب والإعلام الحر”.وطالب الربيعي القضاء بـ”القيام بدوره الكامل في قضية التراخيص التي منحها رئيس هيئة الاعلام والاتصالات المقال  لشركات الهاتف النقال والتي تسببت بخسارة العراق مليارات الدنانير”.وكانت لجنة الخدمات النيابية أكد في وقت سابق، عزم البرلمان فتح ملف شركات الاتصالات بعد إقالة علي الخويلدي ، مبينا أن فساد ملف شركات الاتصالات في العراق بالغ الخطورة.

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