نائب يدعو الكاظمي إلى فتح ملفات الفساد

نائب يدعو الكاظمي إلى فتح ملفات الفساد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، محمد الخالدي، الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى النظر بملفات الفساد في الكهرباء والاتصالات والنفط بدل اجراء زيارات “غير مهمة” هنا وهناك.وقال الخالدي في حديث صحفي، إن “زيارات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى الوزارات ليست مهمة بقدر أهمية ملفات الكهرباء والماء وجولات التراخيص النفطية والهاتف النقال”.وأضاف، أن “هذه ملفات فيها فساد كبير والكثير طالب بايقافها وكشف فسادها”، داعيا الكاظمي الى أن “تكون أقواله تطابق أفعاله على الأرض”.

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