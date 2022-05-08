نائب يدعو النواب المستقلين إلى التمسك بمبادرة الإطار

نائب يدعو النواب المستقلين إلى التمسك بمبادرة الإطار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، الاحد، المبادرة التي أطلقها الإطار التنسيقي مؤخرا بأنها تخلو من الغبن والعدائية لأي من أطراف العملية السياسية، فيما دعا النواب المستقلين إلى تحكيم العقل ودراسة مبادرتي التنسيقي والتيار الصدري جيدا لمعرفة أين تكمن مصلحة العراق.وقال الحمامي في حديث  صحفي، إن “المبادرة التي أطلقها الإطار ستعالج جميع المشاكل العالقة في البلاد في مختلف المجالات سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، حتى مع الجانب الكردي والتيار الصدري، بالإضافة إلى المستقلين”.ودعا النائب عن ائتلاف دولة القانون، النواب المستقلين إلى “تحكيم لغة العقل وتحليل مبادرتي الإطار التنسيقي والتيار الصدري، لمعرفة أين تكمن مصلحة العراق”، مؤكدا أن “الكرة في ملعب المستقلين والموقف سيحسب لهم في حالة التوافق ومعالجة الانسداد السياسي الحاصل، وسيحسب عليهم في حالة الإخفاق”.وأوضح الحمامي أن “مبادرة التنسيقي الوطنية تخلو من الغبن لأي طرف من أطراف العملية السياسية ولا تقوي حزب على حساب الأخر”، لافتا إلى أنها “لا تحمل في طياتها إي لغة عدائية أو ممارسات غير وطنية كفرض الإرادات ولأي الأذرع ضد الأطراف السياسية”.وكان عضو مجلس النواب محمد الصيهود قد أكد ، أنه “في حال عدم استجابة قوى التحالف الثلاثي إلى مبادرة الإطار التنسيقي التي رسمت خارطة طريق للمرحلة المقبلة والتي لا تستثنى احد، وبعد ذلك يتوجب على المستقلين اتخاذ موقف بدعوة الطرفين الإطار والثلاثي إلى الحوار من جديد”.

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