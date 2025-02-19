نائب يدعو الى استخدام البطاقة الوطنية في الانتخابات القادمة

نائب يدعو الى استخدام البطاقة الوطنية في الانتخابات القادمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن كتلة بدر النيابية، معين الكاظمي، اليوم الأربعاء، مفوضية الانتخابات إلى اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة إلى جانب بطاقة الناخب خلال عملية الاقتراع السري في الانتخابات المقبلة.وقال الكاظمي في تصريح صحفي، إن “العديد من المواطنين لا يزالون غير حاصلين على بطاقة الناخب، أو فقدوها، مما سيحرمهم من المشاركة في الانتخابات”.وأضاف: “من أجل توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وهو أمر بالغ الأهمية، ندعو مفوضية الانتخابات إلى إصدار تعليمات تتيح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب، بما يضمن مشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين في الانتخابات النيابية المقبلة”.يُذكر أن انتخابات مجلس النواب من المقرر إجراؤها في نهاية العام الجاري 2025.

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