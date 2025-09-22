نائب يدعو الى كشف مصادر تمويل الأحزاب

نائب يدعو الى كشف مصادر تمويل الأحزاب
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب زهير الفتلاوي، الأحد، إلى كشف مصادر التمويل لبعض القوى السياسية التي تبث الأموال بهدف حصد أصوات الناخبين، محذراً من خطورة المال السياسي على نزاهة الانتخابات.وقال الفتلاوي في حديث  صحفي، إن “رغم تأكيد المفوضية العليا للانتخابات أن موعد الحملات الدعائية لم يبدأ بعد، إلا أن العديد من القوى باشرت بنصب لافتاتها الدعائية في أغلب المحافظات وبكميات كبيرة، حتى أنها أغرقت الشوارع”، مشيراً إلى أن “أقل بوستر دعائي تصل كلفته إلى 500 ألف دينار، ما يثير علامات استفهام كبيرة بشأن حجم هذه الأموال ومصادرها”.وأضاف، أن “هناك استخداماً واضحاً للمال السياسي عبر مشاريع وغسيل أموال، ما يبعد العملية الانتخابية عن مسارها الشفاف والعادل”، مؤكداً أنه “لا توجد عدالة في الدعاية الانتخابية، إذ يحصل بعض المرشحين على دعم مالي ضخم من قوى سياسية مقابل تهميش آخرين”.وتابع الفتلاوي، أن “تدفق الأموال بهذا الشكل يتطلب تفسيراً للرأي العام وبيان مصادرها، لأن كسب الأصوات بالمال الأسود لن يؤدي إلى برلمان قوي يمثل العراقيين”، داعياً مفوضية الانتخابات إلى “وقفة جادة لوقف هذه الممارسات التي تشوه التجربة الديمقراطية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *