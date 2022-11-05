نائب يدعو تشديد الرقابة على دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة

نائب يدعو تشديد الرقابة على دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن تحالف الفتح علي تركي ,السبت , النزاهة النيابية بتشديد الرقابة على دائرة التحقيقيات في هيئة النزاهة , مبينا ان فرض الرقابة الحقيقية والمشددة على دائرة تحقيقات النزاهة ستمنع تمرير صفقة فساد كسرقة القرن. وقال تركي في تصريح  صحفي, ان “قوى الاطار التنسيقي منحت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني فرصة من خلال اطلاق يده لمحاربة ملفات الفساد “, موضحا ان ” مهمة السوداني ليست مهمة آنية بل عبر تطبيق برنامج عمل لغرض تحييد وتحجيم الفساد وتجفيف منابعه “. وأضاف ان “الحلقة الرئيسية في الفساد وسرقة وهدر الأموال هو الموظف ولذلك نحن بحاجة ملحة  لإقرار قوانين حقيقية تحافظ على المال العام وتراقب عمل الموظف كونه المؤتمن الحقيقي على حركة الأموال “. واشار الى ان “التركيز على دائرة التحقيقات في هياة النزاهة من واجب لجنة النزاهة النيابية ولذلك هي مطالبة بفرض مراقبة حقيقية ومشددة على تلك الدائرة , “، مبينا ان” تجاهل الرقابة تسبب في صرف 247 صك في عملية سرقة القرن”.

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