نائب يدعو صالح إلى ترشيح شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء

نائب يدعو صالح إلى ترشيح شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر, الاثنين, رئيس الجمهورية برهم صالح بضرورة الابتعاد عن أي ضغوط وتكليف شخصية مستقلة وغير متحزبة ومقبولة من الشعب والمرجعية لابعاد البلاد عن شبح الفوضى.وقال جابر في تصريح صحفي, ان “ساحات التظاهر أصبحت أمر واقع ولابد من ان تراعى مطالبها”, مبينا ان “الحكومة المقبلة انتقالية ومحددة بسقف زمني محدد وبرنامج متفق عليه الجميع أساسه تهيئة الأجواء الصحية لاجراء انتخابات مبكرة فلابد من الاتيان بشخصية مستقلة وغير متحزبة ومقبولة من قبل المتظاهرين والمرجعية الرشيدة”.وأضاف جابر، أن “الجدل والعناد ومحاولات فرض شخصيات بعينها لايصب في مصلحة البلاد ولا بمصلحة الأحزاب السياسية , لذا أطالب رئيس الجمهورية برهم صالح الى تكليف شخصية بمواصفات الجمهور المنتفض لدرء شبح الفوضى”.

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