نائب يدعو عبد المهدي إلى عدم تثبيت رئيس الوقف الشيعي لأنه لص

نائب يدعو عبد المهدي إلى عدم تثبيت رئيس الوقف الشيعي لأنه لص
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا عضو مجلس النواب، النائب جمال المحمداوي، الثلاثاء، رئاسة الوزراء الى التريث في تثبيت اسم رئيس ديوان الوقف الشيعي ووكلائه والمدراء العامين في الوقف الشيعي لحين الانتهاء من ملف استجوابه وحسم المخالفات المتعلقة بهم.وقال المحمداوي في بيان : إنه “استنادا الى الوثائق والمعلومات التي وردتنا بشأن رئيس ديوان الوقف الشيعي ووكلائه وبعض المدراء العامين في الوقف الشيعي حيث توجد مخالفات قانونية ومالية وشبهات فساد مالي وأداري قيد التحقيق لدى الجهات الرقابية التي منها مجلس النواب و هيأة النزاهة و ديوان الرقابة المالية و مكتب المفتش العام المُلغى”.ودعا الى “التريث في رفع اسم رئيس ديوان الوقف الشيعي، ووكلاء رئيس الديوان وبعض المدراء العامين من امر تثبيت الدرجات الخاصة والوكلاء المدراء العامين المزمع رفع اسماءهم من قبلكم يوم  24(تشرين الاول الحالي) وذلك استنادا الى قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019 المعدل، لحين الانتهاء من ملف استجوابه وحسم المخالفات المتعلقة بالوكلاء والمدراء العامين الحاليين”.يذكر ان علاء الموسوي هو من اصول هندية تم ترشيحه في زمن العبادي بمنصب رئيس الوقف لكونه الصديق المقرب لنجل السيستاني محمد رضا وهو خريج ابتدائية بمنصب وزير .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *