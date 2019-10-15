نائب يدعو عبد المهدي إلى عدم تثبيت رئيس الوقف الشيعي لأنه لص

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا عضو مجلس النواب، النائب جمال المحمداوي، الثلاثاء، رئاسة الوزراء الى التريث في تثبيت اسم رئيس ديوان الوقف الشيعي ووكلائه والمدراء العامين في الوقف الشيعي لحين الانتهاء من ملف استجوابه وحسم المخالفات المتعلقة بهم.

وقال المحمداوي في بيان : إنه “استنادا الى الوثائق والمعلومات التي وردتنا بشأن رئيس ديوان الوقف الشيعي ووكلائه وبعض المدراء العامين في الوقف الشيعي حيث توجد مخالفات قانونية ومالية وشبهات فساد مالي وأداري قيد التحقيق لدى الجهات الرقابية التي منها مجلس النواب و هيأة النزاهة و ديوان الرقابة المالية و مكتب المفتش العام المُلغى”.