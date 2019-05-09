نائب يدعو عبد المهدي لتوضيح موقف العراق من التصعيد الأمريكي الإيراني

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار علي البديري، الخميس (9 ايار 2019)، رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي الى عقد اجتماع أمن قومي لمناقشة التصعيد الايراني – الأمريكي.وقال البديري، في حديث صحفي، إن “الوقت الحرج جدا، خصوصا هناك تهديدات ووعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل الجمهورية الاسلامية الإيرانية”، مبيناً أنه “اذا حدث اي صدام فسيكون العراق هو المتضرر بالدرجة الأولى”.وبين انه “على عبدالمهدي ان يعطي صورة لكل العالم وخصوصا ايران وأمريكا حول موقف العراق من الصراع الذي يدور بينهما، فلغاية الان الصورة فيها ضبابية، حيث يجب معرفة صاحب القرار ومن لديه فعلا النية في التدخل في الصراع ومن يكون مع المصالح الايرانية ومن يكون مع المصالح الامريكية”.وبين انه “على عبدالمهدي عقد اجتماع أمني وموسع ويكون اجتماع أمن قومي، تشارك فيه جميع 5 جهات هي الأمنية والقوات المسلحة والخارجية والمخابرات والاستخبارات، من أجل اتخاذ قرار مهم يبعد العراق عن اي خطر، ويكون هناك توحد في القرار، ويكون القرار عراقي، حتى تكون الرسالة واضحة الى الجانب الأمريكي والايراني واي طرف اخر، فالطرفين الى الان يشعرون بان هناك ضبابية في موقف العراق”.