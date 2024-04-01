نائب يدعو هيئة النزاهة لكشف فساد مشاريع البصرة الفاسدة بزعامة المحافظ

نائب يدعو هيئة النزاهة لكشف فساد مشاريع البصرة الفاسدة بزعامة المحافظ
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن محافظة البصرة، علاء الحيدري، اليوم الاثنين، هيئة النزاهة الاتحادية للتحقيق مع الشركات المنفذة لمشاريع ثلاث مناطق في المحافظة.وقال الحيدري،في حديث صحفي، إن “هناك شبهات فساد في عملية تأهيل البنى التحتية لمناطق (الهادي) و(البيضان) و(خمسة ميل) لصالح ديوان محافظة البصرة”.وأضاف، ان “الشركة المحال اليها المشروع تلكأت باكساء عدد من الشوارع في تلك المناطق واستلام المشروع منها رغم عدم اكمالها لتنفيذ جميع بنود العقد، حيث تم احالة اكمال المتبقي من الاعمال الى شركة مقاولات أخرى”.وأشار الى ان “تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 الواجبة التطبيق من دوائر ومؤسسات الدولة، قد حددت تلك التعليمات آلية التعامل مع المقاولين المتلكئين”.وطالب الحيدري، هيئة النزاهة الاتحادية بـ”تحريك الدعوى الجزائية نظرا لاستلام المشروع قبل اكماله ولحذف عدد من الفقرات وللتأخر الحاصل في طبيعة العمل”.

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