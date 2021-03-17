نائب يرجح ذهاب مجلس النواب إلى تعديل قانون المحكمة الاتحادية القديم

نائب يرجح ذهاب مجلس النواب إلى تعديل قانون المحكمة الاتحادية القديم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجحت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , الأربعاء , ذهاب مجلس النواب الى تعديل قانون المحكمة الاتحادية بنهاية المطاف لكون تشريع القانون الجديد فيه صعوبة في الوقت لاسباب سياسية .وقالت جودت في تصريح صحفي , انه ” من الصعب في الوقت الحاضر تمرير تشريع جديد لقانون المحكمة الاتحادية بسبب وجود تقاطعات سياسية وان الجو السياسي الحالي سوف لن يسمح بتمريره والاتقاق علية ” , مؤكدة انه ” من الصعوبة جدا تحقيق نصاب وتصويت الثلثين ” .وأضافت ان ” المضي بإقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية هو الأقرب للتصويت في جلسة الغد ” , مشيرة الى ان “المفاوضات بين الكتل السياسية سوف لن تفضي الى حلول رغم تقديم مقترح استحداث منصب امين عام للمحكمة الاتحادية ارضاءً للاقليات”.يذكر ان مجلس النواب صوت، امس الثلاثاء، على على تعديل قانون المحكمة الاتحادية المرسل من قبل رئاسة الجمهورية.

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