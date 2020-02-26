نائب يرد على تغريدة علاوي:البرلمان من يقرر تمرير حكومتكم

بغداد/شبكة أخبار العراق- علق النائب عن تحالف “البناء” حسين عرب، الأربعاء (26 شباط، 2020) على تغريدة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، التي أكد فيها تصويت البرلمان على حكومته، يوم غد الخميس.

وقال عرب في حديث صحفي، انه “لغاية الآن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لا يملك اي ضمانات على تمرير حكومته الجديدة، بجلسة البرلمان، يوم غد الخميس، فهذه الضمانات تعتمد على أمر مهم”.

وبين ان “الأمر المهم، هو اسماء الكابينة الوزارية، التي لم نطلع عليها حتى اللحظة، فاذا كانت هذه الكابينة تتضمن وزراء مستقلين قادرين على إدارة المرحلة المقبلة، فسوف يصوت عليها البرلمان، وإذا كانت الكابينة من وزراء غير مستقلين او وزراء مستقلين غير مرضيين وغير قادرين على ادارة المرحلة المقبلة، فلن يتم التصويت للحكومة الجديدة”.