نائب يرفع دعوى قضائية ضد الحلبوسي لتعيينه مستشاريين خارج الشروط القانونية

نائب يرفع دعوى قضائية ضد الحلبوسي لتعيينه مستشاريين خارج الشروط القانونية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يعتزم النائب باسم خشان، رفع دعوى قضائية جديدة لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تخص قرار تعيين ستة مستشارين لم يستوفوا الشروط القانونية.وقال خشان في حديث صحفي، إن قرار إنهاء عضوية محمد الحلبوسي صدر من المحكمة الإتحادية خلافا للإتفاقات السياسية بين الأحزاب التي كانت تريد بقاء الحال على ما هو عليه”، مضيفا، إن “هذا دليل حاسم على إستقلال المحكمة الإتحادية العليا”.وأعرب النائب عن شكره للمحكمة الإتحادية على إنهاء عضوية رئيس المجلس “الذي إنتهك الدستور وزيف إستقالة نائب منتخب، وزيف ارادة المجلس مرات ومرات”.وتابع بالقول” اليوم لدي دعوى طعن أخرى أمام المحكمة الإتحادية العليا في قرار تعيين ستة مستشارين لم يستوفوا شروط تعيينهم، وهذا القرار مزيف أيضا، لأن الرئيس المحكوم ببطلان عضويته أدعى موافقة المجلس ولم يصوت عليه غير 20 أو30 نائبا فقط”.وقضت المحكمة الاتحادية العليا أمس الثلاثاء 14 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، وعضوية النائب ليث الدليمي.وعلق الحلبوسي على قرار إنهاء عضويته وعده قرارا “غريبا”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *