نائب يرفع دعوى قضائية ضد السوداني بشأن إرساله 400 مليار دينار للإقليم خلافا للقانون

نائب يرفع دعوى قضائية ضد السوداني بشأن إرساله 400 مليار دينار للإقليم خلافا للقانون
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفع عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية بحق رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بشأن ارسال مبلغ 400 مليار دينار الى حكومة إقليم كردستان.وقال السلامي في وثيقة الشكوى، إن “مجلس الوزراء أرسل المبالغ بصورة مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 110/اتحادية/2019 الصادرة في 15 – 2 – 2022 فضلا عن مخالفة ذلك لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019”. واضاف أن “إرسال المبلغ المذكور أعلاه يُشكّل إهداراً عميداً للمال العام، فضلا عن اعتباره جريمة تعطيل عمدي لقرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور أعلاه، ومعاقب عليه وفق المادة (329) من قانون العقوبات”.

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