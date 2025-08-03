نائب يرفع دعوى قضائية ضد السوداني ووزيرة المالية بشأن تأخر الموازنة

نائب يرفع دعوى قضائية ضد السوداني ووزيرة المالية بشأن تأخر الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب أحمد مجيد، اليوم الأحد، عن رفع دعوى قضائية لدى مجلس القضاء الأعلى ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية طيف سامي، على خلفية تأخر الحكومة في إرسال جداول قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب.وقال مجيد في حديث صحفي، إن “الحكومة مضى عليها أكثر من نصف عام ولم ترسل جداول الموازنة إلى البرلمان، رغم أن ذلك يمثل التزاماً قانونياً ودستورياً”، مشيراً إلى أن “هذا التأخير تسبب بضرر جسيم في مؤسسات الدولة المختلفة وأربك عملها”.ودعا النائب الحكومة إلى “الإسراع في إرسال الجداول خلال أقرب وقت ممكن من أجل إصلاح الأضرار المترتبة على هذا التأخير، وتمكين البرلمان من أداء دوره الرقابي والتشريعي في هذا الملف الحيوي”.

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