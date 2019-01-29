نائب يسأل عبد المهدي..إلى متى السكوت عن جرائم وسرقات مليشيات الحشد؟

نائب يسأل عبد المهدي..إلى متى السكوت عن جرائم وسرقات مليشيات الحشد؟
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن محافظة نينوى، احمد الجربا، الثلاثاء (29 كانون الثاني 2019)، رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، بنشر الجيش العراقي في كل قضاء ومدينة من نينوى.وذكر الجربا في بيان: “السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترمة ، اطلب من جنابكم الكريم الايعاز لقيادة العمليات المشتركة ورئاسة اركان الجيش، بنشر الجيش في كل قضاء من أقضية محافظة نينوى وفي كل ناحية من نواحي محافظة نينوى وخصوصاً في مناطق غرب نينوى”.وبين، أن ذلك يأتي “لحفظ الامن في تلك المناطق من جهة. ولقطع الطريق على مليشيات الحشد التي تقوم بابتزاز المواطنين من جهة ثانية”.وكان النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، طالب السبت (26 كانون الثاني 2019)، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل لاسترجاع أراض “اغتصبت” من قبل “المليشيات المسلحة” في المحافظة.وقال الدوبرداني، في بيان ، إن “رئيس الوزراء مطالب بالتدخل فورا واسترجاع الارض الى اهالي نينوى والحد من اغتصاب ارض نينوى من قبل مليشيات مسلحة خارجة عن القانون”.وكان مدير الوقف السني في نينوى، أبو بكر كنعان، اتهم، (26 كانون الثاني 2019)، الوقف الشيعي بالاستيلاء على اراض تابعة له، مبيناً أن هكذا تصرفات تفتح ابواب الطائفية والاختلاف.وقال كنعان في بيان ، إنه “تم الاستيلاء على اراضي الوقف السني والتي فيها سندات ثبوتية بعائديتها للوقف السني من قبل الجهات والاسماء المذكورة وهو وقف مضبوط وهذه المرة الثانية بعد ارض النبي يونس”.ودعا كنعان إلى “وضع حد لهذه الاسماء التي تستغل الوضع وتستولي على اراضي الوقف السني وتغش اهالي نينوى بان يستثمرونها وملكيتها لا تعود لهم واعادتها للجهة المستملكة”.وأضاف: “نوجه هذا النداء للسادة المسؤولين ادناه للتدخل من اجل وضع حد لهكذا تصرفات تفتح ابواب الطائفية والاختلاف ونحن اليوم بأمس الحاجة لوحدة الصف ومنع اي شخص او جهة تبغي تفكيك هذا الانسجام فلنكن يدا تبني نينوى ويد تضرب من يريد بها السوء”.

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