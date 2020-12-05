نائب يستبعد إجراء الانتخابات المبكرة

نائب يستبعد إجراء الانتخابات المبكرة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل باسم خشان، اليوم السبت، ان كل المعطيات والمؤشرات تؤكد على انه لن تجري اي انتخابات مبكرة في العراق.وقال خشان في حديث صحفي، ان “كل المعطيات والمؤشرات تؤكد وتدل على انه لن تجري اي انتخابات مبكرة في العراق، خصوصا بسبب الازمة المالية والصحية”.وبين انه “أبرز معرقلات اجراء الانتخابات المبكرة، هو عدم وجود إرادة سياسية حقيقة، فكل الجهات السياسية المتنفذة، تريد بقاء الوضع على ما هو عليه، حتى يبقى نفوذها البرلماني والحكومي، وحتى تعيد بناء قاعدة شعبية لها، كون القاعدة الحالية هدمتها ثورة تشرين”.

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