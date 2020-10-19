نائب يستبعد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد

نائب يستبعد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استبعد النائب المستقل باسم خشان، اجراء الانتخابات في موعدها المحدد عند شهر حزيران المقبل، لافتا الى ان هناك جملة أسباب ستؤدي الى تأجيل اجراء الانتخابات الى وقت اخر.وقال خشان في حديث صحفي، ان “عدم استعداد المفوضية وكذلك عرقلة انجاز قانون الانتخابات والمخالفات الدستورية، وسوء التصرف والتعامل مع كوتا الأقليات كلها أسباب تقف امام اجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها”.وأضاف ان “الازمة المالية لاتقف وحدها امام اجراء الانتخابات المبكرة، بل جملة أسباب ستؤدي الى تحديد موعد جديد لاجراء عملية الاقتراع”.وبين ان “ملف الدوائر الانتخابية المتعددة مازال عالقا حيث لم يتنبه المشرع والكاتب للقانون عن المشاكل التي ستواجه، وبالتالي فأن هناك جهل من قبل الذين كتبوا القانون بالأنظمة الانتخابية والواقع الذي يعيشه العراق”. 

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