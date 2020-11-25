نائب يستبعد إجراء تعديلات على قانون الانتخابات

نائب يستبعد إجراء تعديلات على قانون الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استبعدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , الأربعاء , ان تجري الحكومة او البرلمان تعديلا على قانون الانتخابات لعدة أسباب , مشيرة الى انه بالإمكان تمديد الموعد الذي حدده مجلس الوزراء .وقالت جودت في تصريح صحفي , انه ” لحد اللحظة لاتوجد أي نية للحكومة او البرلمان باجراء تعديل على قانون الانتخابات المصوت عليه واذا كانت هناك نيات فان ذلك سيواجه عدة عقبات ” .وأضافت ان ” تعديل القانون يحتاج الى عدة إجراءات وهذه الإجراءات صعبة جدا في الوقت الحاضر بسبب حاجتها الى توافقات سياسية ولا اعتقد ان التوافقات ستكون صعبة ” .وتابعت ان ” التعديل أيضا بحاجة الى جمع تواقيع او قيام البعض بالطعن والطعن يجب ان يقدم الى المحكمة الاتحادية والمعروف ان المحكمة الاتحادية معطلة حاليا , لذلك اصبح من الصعب جدا التفكير بتعديل القانون” ,مشيرة الى انه ” بالإمكان تمديد الموعد الذي حدده مجلس الوزراء” .

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