نائب يستبعد استضافة الكاظمي في ظل جائحة كورونا

نائب يستبعد استضافة الكاظمي في ظل جائحة كورونا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استبعد رئيس كتلة إرادة النيابية حسين عرب ، الأربعاء، عقد جلسة استثنائية لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الأيام القادمة، مؤكدا وجود مطالب من بعض الكتل باستضافة الكاظمي.وقال عرب في تصريح  صحفي، إن “استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تأتي ضمن انعقاد الجلسات النيابية الاعتيادية ، واشار الى ان عقد الجلسات حاليا في مثل هذه الظروف صعب للغاية”.وأضاف أن “هناك مطالبات من بعض الكتل السياسية باستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة ملف فيروس كورونا وملف الازمة المالية والاقتصادية وغيرها من الملفات الأخرى”.وأشار عرب إلى أن “عقد الجلسات حاليا امر صعب ربما نهاية الأسبوع القادم”.

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