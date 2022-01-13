نائب يستبعد عودة الكاظمي لرئاسة الوزراء

نائب يستبعد عودة الكاظمي لرئاسة الوزراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد عضو تحالف القوى المدنية النائب باسم خشان، اليوم الخميس، إمكانية تجديد الثقة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لولاية ثانية.وقال خشان في حديث  صحفي، إنه “بالرغم من تكرار زيارات الكاظمي إلى النجف في الآونة الأخيرة، الا أننا لا علم لنا بها مسبقاً”.واستبعد خشان، “تجديد الثقة بالكاظمي ومنحه ولاية ثانية على الرغم من تكرار تلك الزيارات”.

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