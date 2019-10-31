نائب يستبعد نجاح تعديل الدستور بسبب الرفض الكردي

نائب يستبعد نجاح تعديل الدستور بسبب الرفض الكردي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استعبد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الأربعاء، نجاح اللجنة النيابية المشكلة لتعديل بنود الدستور العراقي بسبب اعتراض محافظات إقليم كردستان على عدد من الفقرات.وقال عليوي في تصريح  صحفي، إن “اعتراض ثلاثة محافظات على تعديل الدستور بحسب القانون سيجعل التعديل باطلا”، لافتا إلى إن “إقليم كردستان سيعترض على عدد من الفقرات والبنود في الدستور والتي ستتسبب بابطال تعديله”.وأضاف أن “الكتل السياسية الكردية غير راغبة بتعديل الدستور وإلغاء مجالس المحافظات كون أزمة التظاهر لم تشمل الإقليم”، مستبعدا “نجاح اللجنة النيابية المشكلة لتعديل بنود الدستور بسبب اعتراض محافظات الإقليم”.يشار إلى أن مجلس النواب أعلن في وقت سابق عن تشكيل لجنة نيابية تتولى تعديل بعض بنود الدستور العراقي وذلك استجابة لمطالب المتظاهرين.

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