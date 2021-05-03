نائب يستغرب من الصمت الحكومي على التوغل التركي في شمال العراق

نائب يستغرب من الصمت الحكومي على التوغل التركي في شمال العراق
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- ادان النائب عن تحالف الفتح محمد الشبكي، الاثنين، الصمت الحكومي على التدخل التركي في شمال العراق، والذي يعد تدخلا سافرا بشؤون البلاد الداخلية.وقال الشبكي في بيان ، أن “التوغل  التركي داخل الأراضي العراقية مرفوض ويعد تدخلا سافر، مبينا أن “الحكومة الاتحادية لم تتخذ أي خطوات جدية لإنهاء التوغل التركي”.واضاف أن “حكومة أنقرة تريد استغلال الاراضي العراقية، لتنفيذ خططها التوغلية الاحتلالية في سنجار، شمال غربي نينوى، بحجج واعذار واهية”.وشدد الشبكي على “ضرورة التحرك لإنهاء التواجد التركي داخل الأراضي العراقية “.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *