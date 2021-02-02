نائب “يستغرب” من تجديد ترخيص شركة آسيا سيل دون دفع الديون التي بذمتها للحكومة

نائب “يستغرب” من تجديد ترخيص شركة آسيا سيل دون دفع الديون التي بذمتها للحكومة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- ابدى عضو مجلس النواب، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، استغرابه من اقدام رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات، بتجديد التعاقد مع إحدى شركات الاتصالات، قبل صدور قرار محكمة التمييز بشأن ذلك.وقال النائب السوداني، في تغريدة له على موقع تويتر، انه “كيف يوقع رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات، علي الخويلدي، “المصاب بكورونا” على تجديد التعاقد مع شركة آسيا سيل”.واضاف السوداني، انه ” يستغرب ايضا منح رئيس الهيئة رخصة للشركة المذكورة بخدمات الجيل الرابع، قبل صدور قرار محكمة التمييز، وتسديد تلك الشركة للديون المستحقة بذمتها للدولة”.وبين ان هذا الامر، يعد تجاوزا للقضاء والقانون من قبل رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات”.

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