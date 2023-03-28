نائب يستغرب من تصرف الحلبوسي بعدم طرح مسودة الموازنة للنقاش

نائب يستغرب من تصرف الحلبوسي بعدم طرح مسودة الموازنة للنقاش
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ابدى النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، الثلاثاء، استغرابه من تصرف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في تأخير ارسال الموازنة واصراره على تمرير القوانين السياسية، داعيا الى الكشف عن السبب الحقيقي خلف إخفاء الموازنة.وقال الشمري في تصريح صحفي، ان ” رئاسة مجلس النواب تسلمت مشروع قانون الموازنة منذ اكثر من أسبوع من قبل الحكومة بعد ان صوت عليها داخل مجلس الوزراء ومن المفترض ان يقوم رئيس المجلس بإحالة مشروع القانون للجان المعنية كالمالية والقانونية والتخطيط الا ان هذا لم يحصل “.وأضاف انه ” لا يوجد أي سبب مقنع خلف عدم ارسال الى اللجان المعنية في مجلس النواب ” مطالبا “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وهيأة رئاسة المجلس بالكشف عن السبب الحقيقي وراء عدم أحاله مشروع قانون الموازنة العامة لتلك اللجان” .وأشار الشمري ان ” غالبية أعضاء مجلس النواب يطالبون وبشدة الى إحالة الموازنة على الفور وتوزيع مسودتها لاعضاء المجلس ومن ثم ادراجها بأقرب جلسة للبرلمان”.

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