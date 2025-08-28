نائب يستغرب من تصرف السوداني بعدم إرسال جداول موازنة 2025

نائب يستغرب من تصرف السوداني بعدم إرسال جداول موازنة 2025
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون، مهند الخزرجي، اليوم الخميس، أن جداول موازنة 2025 لم تصل إلى البرلمان رغم مرور فترة طويلة على التصويت على المادة (12أ) الخاصة بنفط الإقليم، داعياً الحكومة إلى الكشف عن أسباب هذا التأخير أو توضيحه.وقال الخزرجي في تصريح صحفي، “بعد أن صوت مجلس النواب على تعديل المادة (12أ) من قانون الموازنة العامة والخاصة بنفط الإقليم، لم ترسل الحكومة جداول موازنة العام الجاري رغم مرور أشهر على التصويت”.وأضاف: “كان الهدف من إعداد الموازنة الثلاثية تمريرها بشكل سلس دون أي تأخير، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق”، داعياً “الحكومة إلى إرسال الجداول بأسرع وقت لإقرارها في البرلمان”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *