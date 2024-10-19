نائب يستغرب من سكوت حكومة السوداني على انتهاك تركيا للسيادة العراقية

نائب يستغرب من سكوت حكومة السوداني على انتهاك تركيا للسيادة العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو مجلس النواب علاء صباح ، السبت ، الحكومة بالتحرك الفوري لإيقاف الاعتداءات التركية السافرة على سيادة البلاد. وقال صباح في حديث صحفي، أن ” استمرار الانتهاكات التركية يعد تجاوزا كبيرا على السيادة العراقية “. واضاف ان”  تركيا تستخدم حزب العمال الكردستاني كذريعة للقيام بأعمال عدائية ضد أبناء الشعب العراقي، وشدد على ضرورة التحرك الفوري لإيقاف الاعتداءات التركية السافرة على سيادة البلاد”.وتابع ان” الاحتلال التركي يستمر في عدوانه على السيادة العراقية الحكومةِ لخلق فرصة من الأزمات والحصول على مكاسب سياسية “.

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