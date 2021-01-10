نائب يطالب إبعاد شركتي (جي اي) و (سيمنس) من عقود وزارة الكهرباء

نائب يطالب إبعاد شركتي (جي اي) و (سيمنس) من عقود وزارة الكهرباء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالبت عضوة مجلس النواب، النائبة عالية نصيف، اليوم الأحد (10 كانون الثاني 2021)، وزارة الكهرباء بإزالة شركتي (جي اي) و (سيمنس) من فقرات وصفتها بأنها “ترسخ مبدأ الاحتكار وتلغي المنافسة مع غيرها لمدة عام كامل”.وقالت نصيف في بيان ، إن “مسودة الموازنة المالية للعام الحالي تتضمن فقرات ترسخ مبدأ الاحتكار لصالح شركتي (جي اي) و (سيمنس)، وتلغي المنافسة بين الشركات في مشاريع التأهيل والصيانة والإنتاج وغيرها لمدة عام كامل”.وأشارت إلى أن “المبالغ في هذه الفقرات تتعدى مليارين ونصف المليار دولار، بدون الفرز بين المشاريع المنجزة والتي ما زالت قيد التنفيذ ولم يتم التعاقد عليها”.وتابعت قائلة: “إذا كانت وزارة الكهرباء جادة وصادقة في نواياها بكسر الاحتكار، وتفويت الفرصة على الانتهازيين وأصحاب الكومشنات، وفتح باب المنافسة العادلة أمام جميع الشركات، يتوجب عليها تقديم طلب رسمي بإزالة اسماء الشركتين المذكورتين من هذه الفقرات في الموازنة”.

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