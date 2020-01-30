نائب يطالب الادعاء العام بمنع سفر أعضاء حكومة عبد المهدي ويدعو أسر الشهداء والجرحى برفع دعاوى قضائية ضد عبد المهدي

نائب يطالب الادعاء العام بمنع سفر أعضاء حكومة عبد المهدي ويدعو أسر الشهداء والجرحى برفع دعاوى قضائية ضد عبد المهدي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب احمد الجبوري، مجلس القضاء الأعلى/ الادعاء العام، الخميس ، بمنع سفر جميع أعضاء الحكومة الحالية، مطالباً ذوي شهداء التظاهرات بتقديم الشكاوى ضد القائد العام للقوات المسلحة والوزراء الأمنيين.وقال الجبوري في تغريدة له على ’’تويتر’’، “مع اقتراب تكليف رئيس وزراء جديد، أطالب مجلس القضاء الأعلى/ الادعاء العام،  بمنع سفر اعضاء الحكومة الحالية لاتهامهم بالتواطؤ بقتل اكثر من 700 متظاهر وجرح اكثر 21 الف متظاهر”.وطالب ايضاً ذوي الشهداء “تقديم الشكاوى ضد القائد العام والوزراء الأمنيين وكل من يرونه مشتركا بقتل أبنائهم”.ويوم الإثنين (27 كانون الثاني 2020) أصدرت ستة عشر دولة، بياناً مشتركاً حول التظاهرات في العراق، الأمر الذي فُسر على أنه مقدمة لفرض العقوبات على العراق، و”تدويل” لمسألة “قمع المحتجين”، في البلاد.ووفقا للبيان، فقد أدان “سفراء كندا، كرواتيا، الجمهورية التشيكية، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، إيطاليا، هولندا، النرويج، بولندا، رومانيا، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل قوات الأمن العراقية والفصائل المسلحة ضد المتظاهرين المسالمين منذ 24 كانون الثاني، بضمنهم متظاهري بغداد والناصرية والبصرة”، حسب نص البيان.وأردف البيان: “وعلى الرغم من الضمانات التي قدمتها الحكومة، غير أن قوات الأمن والفصائل المسلحة تواصل استخدام الذخيرة الحية في هذه المواقع مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين، في حين يتعرض بعض المحتجين إلى الترويع والاختطاف” وفقاً لنص البيان.وتوجه السفراء، وفقا للبيان، بـ”دعوة الحكومة إلى احترام حريات التجمع والحق في الاحتجاج السلمي كما هو منصوص عليه في الدستور العراقي”، داعين “جميع المتظاهرين إلى الحفاظ على الطبيعة السلمية للحركة الاحتجاجية”.ودعا السفراء “الحكومة إلى ضمان اجراء تحقيقات ومسائلة موثوقة فيما يتعلق بأكثر من 500 حالة وفاة وآلاف الجرحى من المحتجين منذ (1 تشرين الأول 2019)”.

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