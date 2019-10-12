نائب يطالب البرلمان بإقالة حكومة عبد المهدي وخلاف ذلك فهو شريك في الجريمة

نائب يطالب البرلمان بإقالة حكومة عبد المهدي وخلاف ذلك فهو شريك في الجريمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب احمد الجبوري، السبت، ان البرلمان اذا لم يقيل الحكومة فهو مشترك في جريمة التستر على قاتلي الشب العراقي.وقال الجبوري في بيان ، ان “التعديل الوزاري واكمال الحكومة التي لم تكتمل لحد الان هو مكافئة للشخصيات والكتل النيابية التي وقفت مع الحكومة في التغطية على مجزرة قتل المتظاهرين واستمراراً للمحاصصة”.وأضاف “اذا لم يقم البرلمان بإقالة الحكومة ومحاسبتها قضائياً فهو مشترك في جريمة التستر على قاتلي الشعب العراقي”.

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