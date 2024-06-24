نائب يطالب الحكومة بإخراج القوات الأمريكية من العراق

نائب يطالب الحكومة بإخراج القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب المستقل هادي السلامي ، اليوم الاثنين ، السلطة التنفيذية إلى تطبيق القرار التشريعي رقم ( 18 ) لسنة 2020 القاضي بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية . وقال السلامي في حديث صحفي ، ان ” موقف مجلس النواب رافض لتواجد  اي قوات قتالية اجنبية على أراضيه،  مبينا أن الحكومة ملزمة بقرار مجلس النواب بإخراج كافة القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من العراق “. واضاف ان ” أن الوجود الاجنبي على الأراضي العراقية ينتهك السيادة العراقية ، مشيرا إلى أن العراق لديه القدرة على حماية أراضيه “. وتابع أن ” السلطة التنفيذية ملزمة بتطبيق القرار التشريعي رقم ( 18 ) لسنة 2020 القاضي بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية “.

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