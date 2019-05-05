نائب يطالب الحكومة بإيقاف عمليات انتهاك حقوق الإنسان في مخميات النازحين

بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن محافظة نينوى، منى العبيدي، الاحد (5 مايو 2019)، بتحرك حكومي سريع لوقف انتهاكات حقوق الانسان في مخيمات النزوح وخاصة في المحافظة.

وقالت العبيدي في بيان ، إنه “تم جمع تواقيع 115 نائب على تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الانتهاكات لحقوق الانسان التي تحدث في مخيمات النازحين عموما وخاصة بالمخيمات الموجودة في نينوى والتحقق من الاجراءات القانونية التي تتخذها وزارة الهجرة والمهجرين بمخيمات النزوح”.

واضافت ان “النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي حول الامر للجان المعنية / لجنة حقوق الانسان والمرأة والطفولة والهجرة والمهجرين”.

وعبرت النائبة، عن “املها بأن تتحرك الدولة في ظل وجود تقارير اممية ومحلية حول انتهاكات كبيرة جدا ومخفية عن الجميع بهذا الخصوص”.