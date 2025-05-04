نائب يطالب الحكومة بالكف عن مجاملة تركيا على حساب سيادة العراق

نائب يطالب الحكومة بالكف عن مجاملة تركيا على حساب سيادة العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو مجلس النواب العراقي، وعد القدو، اليوم الأحد، الحكومة العراقية إلى التوقف عن مجاملة تركيا على حساب سيادة العراق، مشددًا على ضرورة إخراج القوات التركية من الأراضي العراقية.وقال القدو في تصريح صحفي، إن “الحكومة ملزمة أمام مجلس النواب بوضع جدول زمني واضح للانسحاب الأجنبي، ومن الضروري عدم السماح بأي تعزيزات جديدة للقوات الأجنبية في العراق”.وأضاف: “ما تقوم به تركيا في مناطق إقليم كردستان يُعد بداية لمحاولة ترسيم حدود جديدة، خاصة بعد سيطرة العصابات الإرهابية على بعض المناطق في سوريا، وهو ما يُنذر بتمدد تركي مستمر في شمال العراق”.وتابع القدو: “لجنة الأمن والدفاع في البرلمان كانت قد أعلنت في وقت سابق رفضها القاطع للاتفاق الأمني مع أنقرة، وطالبت بخروج القوات التركية فورًا من الأراضي العراقية”.

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