نائب يطالب الحكومة بتخفيض رواتب المسؤولين في الرئاسات الثلاث

نائب يطالب الحكومة بتخفيض رواتب المسؤولين في الرئاسات الثلاث
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب المستقل هادي السلامي ، الأحد ، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المضي بتخفيض رواتب الدرجات العليا ، مشيرا الى ان تخفيض رواتب الدرجات العليا يكون بقرار من مجلس الوزراء .وقال السلامي في حديث صحفي ، أن هناك مطالبات نيابية بتخفيض رواتب ذوي الدرجات الخاصة ولكافة المناصب في الدولة العراقية بما فيها الرئاسات الثلاث ومستشاريهم “.وأضاف أن ” تخفيض الرواتب سيحقق العدالة الاجتماعية وفق المادة ١٤ من الدستور العراقي ، لافتا إلى أن ” إجراء تخفيض رواتب الدرجات العليا  يكون بقرار من مجلس الوزراء ولا يحتاج إلى تشريع نيابي “.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *