نائب يطالب الحكومة بكفية إرسال 320 مليار دينار إلى الإقليم دون سند قانوني

نائب يطالب الحكومة بكفية إرسال 320 مليار دينار إلى الإقليم دون سند قانوني
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، الإثنين، (17 آب، 2020) الحكومة الاتحادية بتقديم إيضاحات فورية لقيامها بإرسال مبلغ 320 مليار دينار الى حكومة كردستان دون اي سند قانوني.وقال الربيعي في بيان : إن “الحكومة الاتحادية ووزارة المالية تصرفت وفق حسابات ومصالح شخصية في ارسال هذه الأموال التي هي ملك لكل أبناء الشعب العراقي وخرقت القانون الذي لا يسمح بإرسال أموال لعدم وجود موازنة في الوقت الحالي”، مبينا أن “هذا الامر تكرر في حكومة الكاظمي دون معرفة الأسباب التي اعتمدتها الحكومة الاتحادية بأرسالها الأموال الى حكومة  ‏الإقليم التي لم تسدد ما بذمتها من ديون”.واضاف البيان أن “حكومة الإقليم ارتكبت الكثير من الإخفاقات وتنصلت عن جميع الاتفاقات السابقة التي ألزمت نفسها بها في جميع الحكومات السابقة”، لافتا إلى أن “ما حصل أمر خطير في ظل الأزمة المالية الراهنة ووجود الكثير من التحديات التي تواجه بغداد في المرحلة الحالية وكان من الأفضل على حكومة الكاظمي معالجة الأخطاء السابقة لا الذهاب لارتكاب نفس تلك الأخطاء”.وتابع أن “مجلس النواب لن يقف مكتوف الايدي امام هدر هذه المليارات عن طريق المساومات والمصالح السياسية على حساب قوت الشعب الذي ضاع نتيجة حسابات انتخابية مستقبلية”، محذرا من “ردت فعل شعبية كبيرة خصوصاً من المحافظات المنتجة للنفط والتي لم تقوم الحكومة بإرسال موازنتها منذ اشهر وتعاني من ابسط مقومات الحياة والتي حولتها الحكومات السابقة كبقرة حلوب فقط دون ان تعطيها جزء من حقوقها”.واشار إلى أنه “سيلجئ الى القضاء للطعن بخطوات الحكومة بهذا الصدد اذا لم تتراجع الحكومة الذي تتجاهل مجلس النواب في الكثير من القضايا المهمة والجوهرية “.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *