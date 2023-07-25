نائب يطالب السوداني بالقضاء على فساد التيار الصدري في محافظة النجف

نائب يطالب السوداني بالقضاء على فساد التيار الصدري في محافظة النجف
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن محافظة النجف احمد مجيد الشرماني، اليوم الثلاثاء، استفحال ظاهرة الفساد في دائرة استثمار المحافظة، داعيا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى صولة لكبح جماح الفساد. وقال الشرماني في حديث  صحفي، إن “ملفات الفساد في هيئة استثمار النجف شائكة وكبيرة وخطيرة لها بداية وليست لها نهاية”، لافتا الى أن “أذرع الفساد ما تزال تهيمن على الاستثمار في المحافظة بقيادة صدرية”.وأضاف، أن ” هناك متابعات مستمرة من قبلنا لملف استثمار المجمعات السكنية والمقبرة النموذجية والمساحات الخضراء لمحاسبة الفاسدين”.وشدد الشرماني “على ضرورة تدخل رئيس الوزراء في تفعيل الرقابة على دائرة استثمار النجف وانهاء الظاهرة التي تضر بالخدمة العامة”.وكان الشرماني قد كشف في حديث سابق ، عن تورط هيئة استثمار المحافظة بالفساد التي يرأسها التيار الصدري.

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